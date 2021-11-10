自行車零件廠商受惠整車廠訂單滿手，挹注龐大的零件訂單，推升產能利用率大幅提高。全球鏈條製造龍頭－桂盟（5306）今日公布前三季稅後淨利14.89億元，EPS高達11.82元，創下歷史同期新高，獲利直逼去年一整年的12.02元！桂盟今日董事會決議配發今年第三季股息，每股配發2.25元。
此外，桂盟集團10月合併營收7.22億元，年增32.37％；前10月合併營收64.29億元，年增32.83％，無論單月或前10月營收均創下同期新高。桂盟已向證交所申請上櫃轉上市。
自行車零件廠商受惠整車廠訂單滿手，挹注龐大的零件訂單，推升產能利用率大幅提高。全球鏈條製造龍頭－桂盟（5306）今日公布前三季稅後淨利14.89億元，EPS高達11.82元，創下歷史同期新高，獲利直逼去年一整年的12.02元！桂盟今日董事會決議配發今年第三季股息，每股配發2.25元。
此外，桂盟集團10月合併營收7.22億元，年增32.37％；前10月合併營收64.29億元，年增32.83％，無論單月或前10月營收均創下同期新高。桂盟已向證交所申請上櫃轉上市。
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