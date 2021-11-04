PLATTS報導，大陸煤價大跌，石化上游原料乙、丙烯持平，塑化成本支撐力道趨緩，加上下游對高價原料抵觸氛圍，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價多處拉回整理走勢；惟EVA因短線拉回已多、供需緊俏，報價止跌反彈50美元，每噸達3225美元；PS也持平走堅。EVA三雄台塑（1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）營運有撐。

此外，PP、ABS小跌10美元；HDPE、LLDPE同步下滑40美元；PVC續跌50美元，每噸1650美元，至於LDPE則下挫120美元，每噸1580美元。

第四季亞洲9家輕裂廠安排歲修，合計年產801萬噸，影響乙烯供應減少89萬噸，下游衍生物配合停車或降產，加上因原料成本高漲，大陸煤化工乙烯廠停工或減產，市場供給減少，有利支撐石化產品價格。

分析師表示，雖然大陸電石端中長期供需偏緊格局扭轉可能性仍不大，但動力煤跌停引發的情緒恐慌，導致PVC期價明顯滑落。在部分外購電石的PVC企業負荷近提升，整體PVC供給有所提振，而成本端電石價格因限電趨緩而開始鬆動回落，短線呈現區間震盪整理。

此外，大陸20年及21年PE預估新增產能均為20％，PP20年及21年預估新增產能約15％、30％。近期隨著聚烯烴上漲各裝置利潤略有所好轉，但因在原料端強勢情況下，下游利潤受到壓縮，買盤對高價聚烯烴有所抵觸。

受前期高煤價影響，生產PP的MTO、CTO裝置企業利潤大幅壓縮，處於持續虧損境地，但近期部分地區限電有所放鬆，主要下游BOPP、塑編領域企業開工率回升，需求有所修復，短期PP供需面有邊際改善跡象。加上丙烷、原油成本端尚存支撐，PP下檔有所支撐，但煤價弱勢氛圍，PP難大幅反彈。