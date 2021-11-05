金管會考量近期國際經濟情勢變化快速，為強化投資人保護、避免因誤解而忽略風險，宣布對「高收益債券基金」祭出4項強化監理措施，其中要求需將名稱全部更名為「非投資等級債券基金」，目前共118檔境內外基金產品區在明年5月中前更名。

證期局副局長蔡麗玲指出，「高收益債券基金」名稱雖自英文名稱直譯而來，現行華文市場均以此名稱，但此類基金投資的債券標的，均為信用評級甚低、俗稱垃圾債的「非投資等級債券」，易使投資人因名稱而誤解，屢遭外界詬病。

為避免投資人誤解，金管會採納投信投顧公會建議，決議修改中文名稱為「非投資等級債券基金」，並於半年內完成名稱變更。據金管會統計，截至9月底共有58檔高收益債券基金、規模2113億元，國人投資的境外高收債基金則有60檔、投資規模7708億元。

由於此次將給予業者半年調整期，上述118檔境內外高收益債券基金，最遲需在明年5月中下旬完成更名作業。不過，為使投資人方便辨識，舊名及新名仍將並列1年，因此「高收益債券基金」字眼最晚將在2023年5月後才走入歷史。

其次，金管會要求強化基金風險揭露、若採行基金風險報酬等級分類標準（RR），應說明計算基礎、歸類等級理由及可能限制。同時，由於RR並非風險唯一評估指標，投信投顧公會已在官網建置專區，提供如年化標準差、Beta、Sharpe等相關指標供投資人運用。

再者，金管會強化銷售機構辦理客戶基金適合度評估，在認識客戶（KYC）及瞭解商品（KYP）方面，應確實就投資策略、區域及組合可能涵蓋的相關風險進行全面性評估，並將客戶基金適合度評估及不當銷售行為納入業務人員薪酬考核、建立不當銷售懲處機制。

最後，金管會呼籲投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載投資風險，強調RR等級無法涵蓋所有風險，不宜僅以RR等級作為投資唯一依據。同時，已請相關公會輔導基金業者及銷售機構配合辦理相關宣導活動，宣導正確的基金投資觀念。