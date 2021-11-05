美股周四(4日)標普等3大指數創新高，道瓊指數小幅收黑，受台積電ADR漲逾3%激勵，台積電今(5日)開盤即大漲11元，以598元開出，台股開盤以17097.16點開出後攻上17200點，觸及17202.66點，漲逾120點，聯電同步開高，以59.6元開出，漲逾1%。

美國聯準會(Fed)如預期縮表不升息，科技股續強，高通財報利多大漲12.7%，台積電ADR也漲3.32%，道瓊工業指數下跌33.35點，跌幅0.09%，以36124.23點作收；標準普爾500指數上漲19.49點，漲幅0.42%，收在4680.06點；那斯達克指數上漲128.73點，漲幅0.81%，收在15940.31點；費城半導體指數上漲125.59點，漲幅3.50%，收在3715.76點。

台股4日開高走低，終場下跌43.3點，收在17078.86點，成交值3084億元，外資及陸資賣超74.24億元，投信賣超5.48億元，自營商買超1.67億元，三大法人合計賣超78.05億元，融資餘額增加7.7億元。