「台積電宣布投資高雄後，很多人問我的感想是什麼？」高雄巿長陳其邁11日晚間在臉書以439字揭露心得，他稱呼台積電是值得尊敬的夥伴，高巿府不僅以十倍速趕工整治，也相信台積電是高雄確立半導體聚落產業廊帶完整的重要一塊拼圖。

陳其邁臉書表示，首先要非常感謝台積電，讓高雄市府在一起工作中了解到國際一流團隊的標準與規範。讓地方政府也能提升成長，扎實地上了寶貴的一課。讓高雄市知道繼續做好準備，迎接更多國際大廠，為高雄帶來更多機會與轉型。對專業、環境永續要求高的台積電，與我們的理念一致。

陳其邁也提到，在經濟與環保的均衡發展上，高雄市府在與台積電互動過程中，學習及開展更多的認知與視野，尤其在專業處理上的工法，更是助益良多。且在加速協助讓廠商投資高雄的過程中，市府團隊跨局處也同時凝聚向心力，展現出決心、效率，確認有無需加速協助的地方。因此當我們接收到，台積電對土地供給與時程的高要求時，快速將工作盤點，也以十倍速趕工整治，拚了命地在符合高標準下再縮短時程。

陳其邁說，台積電是值得尊敬的夥伴。並將成為高雄產業轉型關鍵的轉骨藥方，讓高雄更具信心，更是確立半導體聚落產業廊帶完整的重要一塊拼圖。相信後續將會吸引更多國際級廠商，也會看見高雄為招商與產業轉型的決心與努力，了解到高雄是願意打拚、適合投資的環境。