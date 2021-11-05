新北市永和區店街里長陳茂己、永樂里前里長黃明壽等人今（5日）下午1時許，前往「永和店仔街土地宮廟」拉白布條抗議。（葉書宏攝）

新北市永和區店街里長陳茂己、永樂里前里長黃明壽等人今（5日）下午1時許，前往「永和店仔街土地宮廟」拉白布條抗議。（葉書宏攝）

新北市永和區店街里長陳茂己、永樂里前里長黃明壽等人今（5日）下午1時許，前往「永和店仔街土地宮廟」拉白布條抗議，指控黑幫介入管委會，呼籲民眾今年不要點光明燈，警方派員到場戒護。對此，管委會副主委陳應祥回應，為不實指控，不排除提出法律訴訟。

據悉，永和店仔街土地宮廟擁有超過300年歷史，早期由在地廖、楊、林、陳、許、洪姓等地方仕紳耆老居民出錢出力建設，是永和相當興盛的廟宇，信徒眾多。

陳茂己指出，林姓男子及曹姓女子夫妻兩人6年前以恐嚇威脅手段，強行介入土地公廟管委會、基金會，更無預警增加管委會委員人數，從原本的8人增加至21人，委員們都是與他們夫妻有關，再藉由整修、裝潢、作愛心、增辦各種祭祀科儀等名目掏空廟產，「增加的13名委員都有黑道背景。」

針對里長的指控，陳應祥駁斥都是不實，他說，夫妻兩是來替神明服務、做義工，還因此賣了1間房子，怎麼可能會掏空廟產，「想改革的人往往就會備受攻擊。」更沒有所謂的黑道介入等問題，管委會也不排除提出法律訴訟，捍衛自身權益。

民政局長柯慶忠表示，店仔街福德宮傳遭幫派份子介入管理委員會把持廟務運作，控制財務及相關資金來源等事。據了解店仔街福德宮長年以來，因無法取得土地全部所有權，土地使用分區不符等，無法向市府申請寺廟設立登記。

已召集專案會議介入處理，由民政局強力指導福德宮修改組織章程及輔導其廟務收支公開透明，以維護寺廟的財產及自主性；有關店仔街福德宮疑似有黑道幫派介入把持並侵吞廟產案，永和警分局已在日前同步拘提、搜索林姓主嫌及相關涉嫌人到案，正積極針對渠等是否涉及侵吞廟產部分清查中，若渉及不法，將依法嚴辦。