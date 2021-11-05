受惠於價量齊揚帶動下，中鋼(2002)Q3稅後淨利達到197.57億元，較去年同期虧損大幅成長，每股EPS為1.28元，累計前三季稅後淨利達到444.97億元，也較去年虧損大幅成長，累計每股稅後淨利為2.88元，均創歷史新高。