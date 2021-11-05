中鋼Q3稅後淨利197.57億 累計稅後淨利444.97億雙創新高 15:302021/11/05 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於價量齊揚帶動下，中鋼(2002)Q3稅後淨利達到197.57億元，較去年同期虧損大幅成長，每股EPS為1.28元，累計前三季稅後淨利達到444.97億元，也較去年虧損大幅成長，累計每股稅後淨利為2.88元，均創歷史新高。 攬貨業龍頭四路齊發 台驊單季營收首破百億 股價逆勢漲 信昌電、驊訊權證夯 #中鋼 #大幅成長 #稅後淨利 #累計稅後淨利 #雙創新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鋼價漲 燁輝前三季獲利創高 04:102021/11/05 證券．權證 Expedia上季財報優於預期 盤後股價大漲12％ 10:002021/11/05 財經 權證星光大道－長榮航 喜迎貨運旺季 04:102021/11/05 證券．權證 奇偶獲利穩步趨堅 前三季獲利激增四成 13:292021/11/05 財經 《資訊服務》緯軟Q3獲利衝次高 前3季賺逾半個資本額 08:352021/11/05 財經 《光電股》聖誕節敲響鐘 奇偶Q4營收望登峰 08:352021/11/05 財經 《盤後解析》權王、面板挑大樑 周線連5紅 14:152021/11/05 財經 《基金》後QE時代報到 宜股多於債 10:172021/11/05 財經 《光電股》彩晶Q3每股賺0.45元 祭10萬張庫藏股 08:182021/11/05 財經 《熱門族群》業績展望俏 晶圓雙雄攜手走高 11:082021/11/05 財經 暑假旅遊人潮回籠 Airbnb上季營收、獲利創新高 09:592021/11/05 財經 財經熱門新聞 錯不在台積電！蘋果A16棄用3奈米 業界曝關鍵2字 - 財經 台灣置產選哪裡？去年上千位外國人、陸客在這縣市買房 - 財經 國台辦列台獨制裁清單 蘇貞昌、吳釗燮等入列 - 財經 - 工商 超強3奈米殺出 為何蘋果A16沒用？台積電意外洩密了 - 財經 台灣房價超高 都誰在買？他點名這些「隱形富豪」：沒在貸款的 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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