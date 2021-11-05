台塑四寶今(5)日針對11月營收、第4季預估提出最新看法，看好在旺季需求下，月、季度營收有機會進一步成長，其中台塑指出，第4季獲利有機會再創單季歷史新高，達陣全年獲利超過1個股本的目標，至於油價部分，台塑化認為，年底原油供需缺口約200萬桶/日，油價可望保持穩健走勢。

台塑(1301)表示，受全球能源價格高漲及亞洲石化產品供給減少影響，PVC、液(石咸)、PP、SAP及EVA等產品價格可望高於10月，加上部分產品步入需求旺季，預期11月營收會比10月成長，至於第4季，由於台塑第4季歲修廠數比第3季少，產銷量增加，以及亞洲石化產品價格上漲，因此，在價、量齊揚下，預估第4季營收及本業獲利都將比第3季成長，且第4季獲利有機會再創單季歷史新高，可達成今年股東會的預估，全年獲利超過1個股本的目標，惟須關注疫情後續發展、能源危機引發的全球通膨，以及美國塞港、貨運延遲等影響供應鏈瓶頸是否紓解。

南亞(1303)表示，11月生產日雖少一天，但營收仍可較10月略增，主要是因大陸限電措施政策執行 不再「一刀切」，產業應變時間增加，產銷運作趨於穩定，有預防性備庫需求；再者，美國乙二醇廠因上游乙烯供應穩定，產銷量提升。展望第4季，南亞第3季合併營收創下歷史新高，原預估第4季營收持平或略減，但因大陸限電政策執行較為緩和，影響較預期降低，且油價維持高檔，乙二醇價格上揚、丁二醇市況熱絡等，第4季合併營收可望持平或略增。

台化(1326)表示，11月合併營收預估會比10月成長，其中售量增加，主要是已經沒有定檢的影響，但是售價將減少，雖然原油仍然高價但市場卻是保守，苯酚、PTA、PS、ABS、PP、PC價格下跌。至於第四季，合併營收還是跟之前預估一樣，會比第三季好、會再略增，但今年第四季及明年的市況，原油及其他能源價高、供應鏈不順、疫情等這些因素，依然存在，面對通貨膨脹必須有所準備與因應。

台塑化(6505)表示，市場預期12月OPEC產量保持增產40萬桶/日的情況下，認為年底原油供需缺口約200萬桶/日，使庫存可持續被去化，油價可望保持穩健走勢，但伊朗宣布11月底將重啟核協議談判，將使油價上檔承壓。台塑化11月份煉油廠隨著重油加氫脫硫(RDS#1)單元定檢結束，逐漸提升煉量至40.6萬桶/日，輕裂廠則維持全能運轉。