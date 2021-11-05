美國經濟面臨的一大不確定因素是持續的供應鏈瓶頸，包括產品和勞動力短缺，近期通膨上升的持續時間也可能會超過央行官員的預期。華南永昌投信表示，在企業財報陸續傳佳績下，美國經濟基本面仍然不差，經濟仍舊保持成長態勢，待亞洲供應鏈問題解決後，風險可望解除，企業獲利呈增長趨勢，也看好美股長期向上趨勢不變。

華南永昌Shiller US CAPER ETF組合基金經理人申暉弘分析，美股第三季財報公布，企業財報表現不錯，緩解市場對於美國企業復甦擔憂，且從前一波修正中可以觀察到金融、科技類股受到財報與升息之消息相對有撐，而不動產類股表現較佳則是在過去一個月在通膨數據偏高，符合目前環境現況。

另外，通訊服務類股則表現較分歧，因此行情波動難免，建議均衡配置產業，瞄準價值低估的產業ETF掌握投資契機，並聚焦價值型投資有助於投資組合後續表現，產業方面，可持續關注金融、房地產、醫療保健與通訊服務等類股表現。

在財報亮麗表現下，加上報復性消費將帶動今年底美國旺季銷售動能優於往年，預期將持續推升盤勢向上表現，逢回皆可視為加碼良機。