群益證（6005）5日公布10月自結營收合併稅前淨利3.44億元、每股淨利0.15元；稅後淨利2.81億元、每股盈餘（EPS）0.12元；累計前十月稅前淨利49.83億元、每股淨利2.16元，累計稅後淨利43.05億元、EPS 1.9元。

豐興 前十月每股稅前盈餘6.86元
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