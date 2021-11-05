群益證10月每股盈餘0.12元 18:432021/11/05 工商 鄭郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 群益證（6005）5日公布10月自結營收合併稅前淨利3.44億元、每股淨利0.15元；稅後淨利2.81億元、每股盈餘（EPS）0.12元；累計前十月稅前淨利49.83億元、每股淨利2.16元，累計稅後淨利43.05億元、EPS 1.9元。 豐興 前十月每股稅前盈餘6.86元 華擎撼訊 前三季每股賺逾14元 #群益證 #每股盈餘 #每股淨利 #EPS #合併稅前淨利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三商家購Q3每股賺1.24元 04:102021/11/05 證券．權證 《鋼鐵股》世鎧Q3每股賺1.06元 擬配息1元 12:162021/11/05 財經 亞德客-KY前三季EPS達25.59元 創史上新高 17:302021/11/05 財經 《電機股》上銀Q3獲利創史上第三高 每股盈餘3.98元 15:232021/11/05 財經 《通信網路》其陽Q3每股賺0.27元 前3季獲利登近5年高 12:162021/11/05 財經 華新第三季獲利爆發 前三季EPS升至2.92元創同期第三高 15:392021/11/05 財經 《電子零件》群光Q3獲利登今年高 前3季每股賺6.35元 14:322021/11/05 財經 《鋼鐵股》中鋼第3季每股淨利衝高1.28元 前3季2.88元 14:322021/11/05 財經 股市短波前三季業績－宇隆 營收、獲利同期新高 04:102021/11/05 證券．權證 《半導體》京元電10月營收登峰 Q4拚再創高 17:052021/11/05 財經 《光電股》彩晶Q3每股賺0.45元 祭10萬張庫藏股 08:182021/11/05 財經 財經熱門新聞 長榮重訊！通過兩大議案 - 財經 國台辦列台獨制裁清單 蘇貞昌、吳釗燮等入列 - 財經 錯不在台積電！蘋果A16棄用3奈米 業界曝關鍵2字 - 財經 台灣房價超高 都誰在買？他點名這些「隱形富豪」：沒在貸款的 - 財經 長榮爆出2驚天密碼 他大驚：神秘買家在打暗號 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。