強信-KY(4560)第3季營收4.81億元，創下3年來單季新高，年增50％，營業利益0.72億元，稅後淨利0.55億元，年增1656％，每股盈餘0.81元；累計前3季營收12.43億元，營業利益1.7億元，稅後淨利1.34億元，每股盈餘1.97元。

強信第3季毛利率維持與第2季相當的35.2％，今年以來毛利率呈現揚升走勢，在於產品組合持續優化，第3季的產品銷售結構為刀類60.5％、針位組10.2％、自動裝置17.5％以及其他11.8％，其中高毛利的自動裝置產品，占整體營收比重持續拉高，對於毛利率提升產生助益。

受惠全球成衣市場需求強勁，終端庫存消化快速所帶動，強信目前的訂單能見度至少可看到明年第1季，今年營收表現回到疫情前水準可期。

強信主要銷售動能來自工業縫紉機整機廠與透過代理商銷售刀類、針位組等耗材給成衣紡織及家紡廠，今年來自工業縫紉機整機廠客戶的訂單明顯增多，前3季工業縫紉機整機廠占比來到61％，高於去年同期，顯示行業景氣開始進入上升周期。