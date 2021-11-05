依照行政院主計總處物價指標換算，自2022年起，財政部有望調漲綜所稅免稅額，初估可能提高4.17％至9.2萬元，標準扣除額、薪資扣除額則分別調漲3.35％至12.4萬元、20.7萬元。

綜所稅免稅額等項目距上次調整年度（2017年）至今物價漲幅約4.17％，已達到法定標準3％調整門檻，估計自2022年起，綜所稅免稅額將從現行8.8萬提高到9.2萬，課稅級距則從現行54萬、121萬、242萬及453萬提高到56萬、126萬、252萬、472萬。

另退職所得免稅金額方面，自2022年起，一次領取的「18萬x服務年數」提高到「18.8萬x服務年數」，分年領取免稅額從每年78.1萬提高到81.4萬。

至於標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額上次調整是2018年所得稅改時候，至今物價約漲3.35％，同樣已達到法定標準3％調整門檻，標扣額估計由12萬調高至12.4萬（配偶合併申報為24.8萬），薪資所得及身心障礙特別扣除額估計從20萬調高至20.7萬。

而遺產稅、贈與稅免稅額因物價漲幅距上次調整年度（2009年）約11.09％，已達到法定標準10％調整門檻，遺產稅免稅額有望從1200萬提高到1333萬，贈與稅免稅額則從220萬元提高到244萬。

以雙薪四口之家而言，因每人綜所稅免稅額度增加0.4萬元、四人為1.6萬元，而配偶合併申報的標準扣除額、薪資所得特別扣除額分別增加0.8萬元、1.4萬元，合計三大減稅額度增加3.8萬元，以綜所稅率5％～40％計算，等於四口之家在2023年申報2022年綜所稅將多節稅1900元～15200元。

財政部官員指出，因物價漲幅及四捨五入估算情況仍待確認，財政部將在今年12月正式公告，屆時以財政部公布數字為準。而綜所稅、遺贈稅等調整是從2022年施行，因此綜所稅部分為2023年報稅適用，遺贈稅則為2022年起發生案件適用。