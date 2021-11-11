財長蘇建榮11日於立院財政委員會備詢時指出，我國今年稅收因營所稅暫繳稅款回補等因素，有望稅收大於預算數約1800億元以上，甚至上看3千億元，我國也因應今年稅收概況，今年編列111年稅收預算相較110年預算約增加11％。

財政部近期公布今年10月全國稅收為2194億元，累計前十月總稅收2兆4574億元，創歷史同期新高、年增22.5％，為我國史上首次在10月就提前達成年度預算（2兆4385億元）目標，預估全年稅收可望超徵3000億元，也有機會創史上新高。

今年因暫繳稅款等遞延入帳，挹注我國稅收，另11～12月還有地價稅、兩個月徵收的營業稅、按月徵收的證交稅等，往年大概都會進帳3300億元～3900億元稅收規模，保守估計今年稅收至少會超徵3000億元，創史上新高紀錄，前一次超徵數新高紀錄為2015年1878億元。

藍營立委賴士葆11日在立院財政委員會質詢時表示，既然我國今年稅收這麼好，甚至有望超徵3千億元，那應該提起臨時提案，將111年稅收預算加碼1千億元。

蘇建榮則回應：「委員，這樣太狠了。」財長認為，我國已經適度提高稅收預算數約11％，尤其明年經濟情況還需要隨時觀察，盼仍以現行編列稅收預算數為主。