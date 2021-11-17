台中市33歲陳姓女子10月認識一名網友，宣稱可幫忙投資，對方天天噓寒問暖，陳女不疑有他，16日趕赴銀行欲匯款44萬元稅款時，行員察覺有異報警，陳女還認可獲利1.6千萬元，經勸說後，終於明白是一場騙局。

大甲警分局指出，昨日上午接獲銀行行員通報，陳姓女子欲匯出大筆款項，欲投資香港房地產匯出44萬餘元稅款，驚覺有異立即通報警方，大甲所警員謝恆毅及凃權書獲報馳赴現場。

陳女向警方表示，最近投資失利，在網路上認識網友，他說現在有投資房地產獲利的機會，只要先匯款44萬餘元稅款，就可以幫她連本帶利賺回來，她聽了十分心動，不疑有他就到銀行匯款。

員警在現場循序漸進向陳女表示要投資就要慎選，接著問「匯款44萬餘元的稅可以獲利多少？」陳女說400萬港幣，員警換算成台幣約1600百多萬元，馬上反問「有可能嗎？」並強調，遇到宣稱保證獲利、穩賺不賠的高報酬投資標的，都是詐騙集團慣用伎倆，千萬不能輕信。

陳女知情後仍不敢相信自己遭到詐騙，後來經銀行行員、員警及陳女媽媽三方勸說，才慢慢接受事實答應放棄匯款。

大甲警分局呼籲，疫情期間假投資詐騙案件多，有投資廣告及獲利顯然不合乎常理時，不要貿然匯款，請多加防範，避免落入陷阱，有疑問時可撥打165反詐騙，小心求證保障多。