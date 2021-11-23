79歲羅姓婦人於11月22日上午到楠梓區一家郵局匯款12萬元新台幣，說有男子透過通訊軟體Line要教她投資，獲利有30％。郵局人員通知楠梓警方到場，費了一番功夫才阻止婦人匯錢。

楠梓警分局加昌派出所11月22日上午9時許獲報，在楠梓亞洲城郵局有婦人疑似遇到詐騙，請求警方幫忙。

警方到場了解後，發現羅姓婦人遇到詐騙集團。警方告訴羅婦：「只要叫你匯錢的都是詐騙啦！」警方不停地勸說羅婦，羅婦還一臉不相信的神情，甚至還要在員警面前撥給詐騙集團，員警啼笑皆非，趕緊告訴羅婦：「麥擱卡啦。」

最後，在員警、行員的不斷勸說下，終於讓羅婦相信遇到的是詐騙集團，也感謝警方替她守住了一筆積蓄。警方呼籲，詐騙集團近來利用假投資消息、高獲利等詐騙民眾，甚至還提供假報表，想要取信民眾，請民眾遇到類似狀況請保持冷靜，建議向警方或165反詐騙專線求證，避免上當。