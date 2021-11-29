近期投資詐騙、違約交割事件頻傳，為強化大眾的投資風險意識，證交所於今（29）日在臉書粉絲專頁發布「高獲利背後的真相－投資風險停看聽」宣導短片，影片內容輕鬆易懂，歡迎各界分享、轉發。

證交所表示，帥哥、美女人人都愛看，但是你知道通訊軟體上號稱能夠提供「獨家飆股消息」的帥哥、美女理專好友，可能會害你血本無歸嗎？當沖交易近期吵得火熱，不少投資人躍躍欲試，夢想能夠靠著無本生意賺進大把鈔票，但是你知道如果當沖標的股價漲停或跌停鎖死，導致無法回補，最嚴重可能會面臨刑事及民事責任嗎？

證交所指出，「高獲利背後的真相－投資風險停看聽」是一部情境短片，透過辦公室同事間的日常對話，將詐騙訊息、違約交割、內線交易等常見的投資風險，以貼近你我日常生活的方式呈現，並於影片的最後分享「關注財務重點專區資訊」、「審慎判斷投資訊息真偽」等遠離投資風險的技巧與投資觀念，期盼能夠藉此加深民眾印象，進而強化投資風險意識。

證交所表示，影片除了在證交所的臉書粉絲專頁發布外，亦將同步上架於「投資人知識網」（https://investoredu.twse.com.tw/）的影音專區，而為使更多不同族群的民眾、年輕學子有機會觀賞影片，也歡迎各界分享、轉發，或作為教材於相關課程中播放。