對於林秉樞施暴高嘉瑜一事，美麗島電子報董事長吳子嘉驚爆，新潮流要準備反擊，但是高嘉瑜被塑造成民主鬥士，所以民進黨態度就是希望新聞停止報導，大事化小、小事化無。

美麗島電子報董事長吳子嘉5日在《董事長開講》爆料，新潮流要準備反擊，對高嘉瑜反擊，要把這件事情定調為兩個男人搶一個女友的糾紛，並且再揭發高嘉瑜的往事。

他深入說，會有兩條路線攻擊高嘉瑜，一是林秉樞，一是新潮流。且馬上收押禁見，卻又讓他講話。所以民進黨態度就是希望新聞停止報導，大事化小、小事化無，因為報導這件事對民進黨形象不好。

吳子嘉認為，民進黨原本在公投議題士氣正旺，突然冒出林秉樞打高嘉瑜，高嘉瑜被塑造成民主鬥士，幫國民黨一個大忙。所以詹宏志立刻請辭國策顧問，蔡英文馬上准辭。

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