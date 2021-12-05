林秉樞因對民進黨立委高嘉瑜施暴被收押，後來爆發網軍爭議，引發社會譁然。有網友問到，此案似乎各方都有力量在介入，最後會如何發展？媒體人吳子嘉預言，這個案子最後搞不好會「沒什麼事」；時事評論員李正皓則認為，這個案子會讓林秉樞在牢裡先蹲兩個月。

網友4日在《董事長開講》網路直播節目中問到，在各方勢力的干預下，林秉樞這個案子的走向會如何？會重判讓他蹲到事過境遷嗎？吳子嘉認為，林秉樞是收押禁見，只能律見，照理說，為保護犯罪嫌疑人，都會要他們戴全遮的安全帽予以保護，但林秉樞不但沒戴安全帽，在他直接從新北地檢署走出來時，看到媒體採訪法警一般會去擋，但這次卻沒擋，還讓林秉樞第一句話就說「高嘉瑜、小馬，你們贏了」，這是恐嚇證人，高嘉瑜是被害人，但某一程度來看，她也是證人，卻讓林秉樞點名嗆聲。因此吳子嘉認為這個案子最後可能會沒什麼事，懷疑仍有力量會介入。

吳子嘉接著表示，他請教過一位在新北當過檢察官的人，該位檢察官說，這輩子當檢察官，從來沒有碰過這種事，林秉樞居然可以在路上喊話，這都可能是公然串供。

與會的李正皓則認為，這個案子會讓林秉樞在牢裡先蹲兩個月，並預測也許他會在看守所裡面好好被教育一頓讓他想清楚，出來嘴巴要閉緊。

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