美國公布10月就業數據優於預期，以及輝瑞大藥廠（Pfizer）宣布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）療法等激勵，美股今天收紅，主要指數再創新高。

道瓊工業指數終場上漲203.72點，或0.56%，收在36327.95點。

標準普爾500指數上漲17.47點，或0.37%，收在4697.53點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲31.28點，或0.20%，收在15971.59點。

費城半導體指數上漲40.786點，或1.10%，收在3756.550點。（譯者：徐睿承）1101106