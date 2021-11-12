在近日股價大幅下修且營運沒問題的族群上漲帶動下，日股於12日走高。早盤結束時，日經指數收29612.21點，漲334.35點或1.14%。東證收2038.87點，漲24.57點或1.22%。

立花證券認為，因日股表現遠遠落後於全球其它市場，加上日股本益比又相對較低，因此市場才會進場買入日股。不過，日經若想重返3萬點大關，應該沒這麼容易。

手上滿手初創公司股票的軟銀上漲3.3%，周線可望漲一成左右。半導體機台製造商東京威力科創漲1.2%，醫療平台M3也漲2%。

地產開發商也上漲，三菱地所漲3.96%，三井不動產也漲4.39%。

鐘錶業者星辰大漲超過一成，因年度淨利超乎預期。

零售商丸井集團漲5.82%，因半年報獲利大增且宣布執行庫藏股。

至於股價表現不佳者，鈴木汽車跌2.04%，因半年報未達到市場預期。

沖電氣工業跌5.02%，在日經指數中跌幅最大，其次是三井住友信託控股跌4%，京成電鐵也跌2.2%。