美股道瓊指數收黑158點，那斯達克等3大指數都收紅，台股今(12)日開盤以17479.55點開出後，指數再度攻上17500點整數關卡，來到17536.32點，上漲83點，台積電開盤上漲4元，以610元開出，今解除處置股票禁令出關的宏達電開盤以88.1元開出，一度衝高至89.7元，漲逾8%，聯電、聯發科開盤也漲逾1%。

迪士尼營收、獲利均不如預期，拖累道瓊工業指數下跌158.71點，跌幅0.44%，以35921.23點作收；標準普爾500指數上漲2.56點，漲幅0.06%，收在4649.27點；那斯達克指數上漲81.57點，漲幅0.52%，收在15704.28點；費城半導體指數上漲71.47點，漲幅1.94%，收在3764.49點。

台股ADR部分，台積電ADR下跌0.01%，聯電則上漲2.8%，日月光也上漲2.45%。

台股11日在美股重挫以及台積電財報不如預期下，終場收在17452.52點，下跌107.13點，成交值放量至4001億元，三大法人同步賣超，外資及陸資賣超70.66億元最多，自營商賣超5.75億元，投信賣超3.21億元，合計賣超79.62億元。