運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，生肖屬虎、蛇、猴、豬的人在明年犯太歲，這些生肖和農曆正月、四月、七月、十月出生的人，將在明天的立冬開始交年運，上榜的生肖要好好把握年末的幸運時光，平時可以多行善布施，為自己積福田，行事要低調些，說好話、做好事、心存善念，以避免不必要的災難。

▍1.生肖虎

屬虎人在2022年值太歲，整體運勢受到凶星的壓迫，運勢起伏不定、搖擺動盪、處處艱難，要付出加倍努力才有機會達成目標。辛丑牛年的凶星對情緒影響很大，容易陷入低潮，對事業、財運及健康方面都有一定程度的影響，做任何事都要更加謹慎，以免發生意外，得不償失。好消息是明年有吉星護航，桃花運表現還算不錯。

▍1.生肖蛇

屬蛇人在2022年要提防被小人陷害，同時要注意交通安全，健康上也容易小病不斷。這些小災難會帶來波折與變動，也許會有意料之外的狀況發生，建議凡事都要有備案，不能只知道往前衝。這一年要穩中求進，做任何事都不能太急躁，要一步一腳印為自己的將來打下基礎。

▍3.生肖猴

屬猴人2022年生活、工作、愛情容易有很大的變化，尤其感情、健康方面要特別注意。2022年容易大破財，遇到存款變少、投資失利、被人騙錢等狀況，要更有防備心。雖然工作可能有變動，但新環境可以帶來成長，也會有貴人幫助，事業發展會比停留原地還要順利。面對資金流動務必保守，最好是將錢存起來，或準備一筆緊急備用金。

▍4.生肖豬

屬豬人要提高警覺，身邊會出現看似安全、實則危險的狀況，不要太早放鬆警惕，下決定前一定要多檢查，否則可能會損失慘重。2022年無論是待人接物、處理感情或合夥投資事宜，都需要格外謹慎，事前多考量、多計畫，以免執行結果與當初的構想差異過大，造成投資破財、商業合作破局，感情也容易分離收場。

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