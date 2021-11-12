金門新社區有如雨後春筍，居住人口增加，公共安全議題受到關注。（李金生攝）

金門地區聚落及民宅主要為自然村型態，較為分散不集中，部分村落更因管線未到達或管徑過小，而無法設置消防栓。（李金生攝）

金門近年消防栓增加數量示意圖。（金門自來水廠提供）

金門新社區有如雨後春筍，縣自來水廠近3年已新增68座消防栓，明年預計再增設33座，確保公共安全獲得進一步提升。

縣自來水廠說明，以往地區消防栓增設主要是配合鄉村整建、道路或汙水等工程併案辦理，且因地區聚落及民宅主要為自然村型態，較為分散不集中，部分村落更因管線未到達或管徑過小，而無法設置消防栓，以2015年至2018而言，全縣僅增設26座而已。

隨著新社區出現和居住人口增加，住宅區和聚落公共安全受到關注，縣長楊鎮浯上任後列為施政重點。水廠也自2019起全面調整以往消防栓的設置模式，改採「專案招標」，特別針對地區之供水管網系統作全盤檢視與分析，綜合評估既有管線位置、管徑大小、消防栓分布狀況、水壓及水量、消防需求及成本效益，擬定分年分期推動的規畫方案。

水廠指出，第1期工程已全數完成施作，投入經費約700萬元，新設及改善消防栓計42座，同時配合鄉村整建、道路或汙水等工程併案檢討增設，總計2019年至今累計新增設68座。第2期工程也已發包作業，總經費計需新台幣1000萬元，預計於2022年再增加33座，未來也將持續與消防局針對設置需求進行滾動式檢討，讓公共安全的提升做得更好。