疫情升溫 比利時宣布新一波防疫措施 21:572021/11/18 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鑑於疫情升溫，比利時政府宣布新一波防疫措施，要求勞工在12月中之前每周在家上班4天，12月中之後降為3天。10歲以上所有民眾在室內必須佩戴口罩，入座後才可拿下。比利時過去7日每日平均新增案例為10283例，創下2020年冬季以來最高紀錄。 醫療保健股獲利回溫 前景旺 境外移入＋3例 無新增死亡 #比利時 #疫情升溫 #防疫措施 #月中 #新一波 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》憂疫情升溫 KOSPI摔1周新低 16:312021/11/18 財經 嘉義市光織影舞展光彩迷麗 2周破3萬人次 18:512021/11/18 生活 《金融》富達：明年市場波動加大 通膨升溫但不致失控 16:142021/11/18 財經 利多波連波 金融指數 飆24年高 04:102021/11/18 財經要聞 《產業》春節防疫旅宿量能 觀光局積極協調提升 08:012021/11/18 財經 大連現超級傳播者 北京防疫再升級 04:102021/11/18 產業財經 舒跑盃路跑》因新冠疫情改線上 還能抽戴資穎簽名球拍 14:262021/11/18 體育 求姻緣不只拜月老！台日4大特殊求籤方式 情鹿籤詩台灣就有 09:172021/11/18 生活 醫護成新四劑高端戰士 陳時中親曝混打原因 14:462021/11/18 生活 TrendForce：明年5G手機出貨增速放緩 蘋果市占升 看淡三星 04:102021/11/18 財經要聞 《造紙股》Q3最壞時期已過 永豐實Q4營運看升 15:572021/11/18 財經 財經熱門新聞 華為手機救星找到了！爆14奈米有望量產 CEO激動喊1句 - 財經 「華南7姬」辣桌曆照常發行 內行讚這一步超威：暗黑兵法 - 財經 不忍了？蘋果優先惹眾怒 台積電大客戶傳跳槽三星3奈米 - 財經 美國跌入通膨苦難 專家痛揭底層絕境慘況 - 財經 一塊布遮裸身！華南7姬火辣桌曆不印了 金管會被嗆爆 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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