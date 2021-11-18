鑑於疫情升溫，比利時政府宣布新一波防疫措施，要求勞工在12月中之前每周在家上班4天，12月中之後降為3天。10歲以上所有民眾在室內必須佩戴口罩，入座後才可拿下。比利時過去7日每日平均新增案例為10283例，創下2020年冬季以來最高紀錄。