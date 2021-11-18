英飛凌科技（Infineon）已加入FiRa聯盟（FiRa Consortium），成為Contributor級會員，以支援超寬頻（UWB）生態系統的擴展。FiRa致力於開發和UWB技術，以確保在廣泛的應用中實現精細測距和定位能力。這使得UWB設備能夠準確和安全地確定其他設備的位置，並輕鬆連接物聯網（IoT）、工業、消費和智慧手機領域的基礎設施。在此基礎上，基於UWB的產品也已經部署於汽車門禁系統中。英飛凌將利用自身在安全、連接以及微控制器方面的專長，助力聯盟實現目標。

英飛凌科技數位安全和身份識別副總裁Bjoern Scharfen表示，作為安全互聯系統的領導者，英飛凌關注到UWB功能在安全精細測距和定位方面的巨大潛力。我們將積極投身於推進標準化的行動中，竭力採用智慧化可信賴的解決方案，以保障交易與身份的安全性。UWB在提高英飛凌在安全、連接和運算等服務方面潛力巨大。基於此，該技術能夠為有力地支援我們實現自身連接現實與數位世界的願景。

FiRa聯盟董事會主席、三星美國研究中心工程高級副總裁Charlie Zhang表示，FiRa成員及其個人代表密切合作，協同發展，旨在使用UWB技術的基礎上創建一個新的可交互操作的生態系統。英飛凌作為Contributor成員的加入，將為聯盟帶來更多的專業知識，從而為我們帶來新的視角，助力聯盟在發展進程中更進一步。

過去一年，UWB在整個產業中的發展趨勢穩步上升，根據ABI Research的資料，相關市場預計將大幅增長，至2025年將達到10億台以上的設備。該技術已經部署於許多領先的智慧手機平台以及特定的汽車門禁解決方案中，並有望在工業、物聯網和消費領域取得進展。UWB能夠在幾釐米的範圍內，對設備進行即時定位，且延遲非常低，即使是在擁有多台設備的擁擠環境中。憑藉UWB的內置安全性和高強固性，該技術能夠為整個產業提供廣泛潛在用例的可能性。

隨著2020年對賽普拉斯的收購，英飛凌在連線性（WiFi、藍牙）以及微控制器領域獲得了重要的專業知識。作為汽車、支付、識別和嵌入式安全領域的市場領導者，通過利用UWB的安全測距技術，英飛凌將有望基於自身的智慧化可信賴解決方案，進一步賦能客戶與合作夥伴的產品。然而，該技術的採用在很大程度上取決於可用性和實施上的易用性，這使得標準化成為UWB成功的關鍵。因此，英飛凌將積極推動FiRa聯盟中所有相關市場和設備的進展。