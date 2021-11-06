中部地區是咖啡產業的重要種植產地，多年來催生了許多獲獎無數的咖啡業者。集結古坑大草嶺、彰化八卦山及南投國姓等12家獲獎咖啡業者共同參展的「Taiwan好咖」市集，今(6)、明（7）兩天在台中大遠百前廣場展出台灣在地咖啡豆，只見現場咖啡飄香，吸引許多民眾駐足品嘗與採購。

由農委會水土保持局南投分局、茶業改良場魚池分場、草嶺社區發展協會及台中大遠百共同舉辦的「Taiwan好咖」市集，加碼推出持振興五倍券消費，贈送台灣精品咖啡濾掛包、消費600元享有50元折扣，消費者在市集中即可買到從低海拔到高海拔不同風味的精品咖啡，邀請民眾到市集細細品味台灣精品咖啡的香醇與濃厚滋味。

台灣是全球咖啡產業唯一地產地銷的地區，中部地區包括彰化、南投、雲林及嘉義四縣市都是咖啡種植產地，且各具特色。

水土保持局南投分局長陳榮俊表示，雲林古坑咖啡栽種歷史是全台咖啡產區中最悠久的，此次市集特別邀請2020年通過北美CQI精品咖啡評鑑達89.25高分認證、高居世界排名第一的古坑嵩岳咖啡，以及國內獲獎咖啡業者共12家共同參與，想要品嘗世界冠軍咖啡的民眾，周末假日一定要來台中大遠百，品嚐一杯有故事的好咖啡。

茶改場今年度與水保局及嘉義縣咖啡產業發展協會，共同規劃建立阿里山咖啡產業平台，提供消費者購買生豆安心與信賴的線上交易平台，透過建立產品認證與溯源系統，把關生豆品質並提供責任追溯機制，以最公平、安全、可靠方式進行媒合交易。

為了關懷台灣社會，履行企業社會責任，透過台中大遠百20週年系列公益活動，表達對台灣土地的感謝。台中大遠百表示，已三度與水土保持局攜手合作，提供場地協助行銷，共同推廣台灣在地咖啡，讓台灣咖啡在都會區展售，增加民眾的認識與公開露出機會。

陳榮俊表示 「Taiwan好咖」市集於11月6至7日在台中大遠百廣場前展售，嚴選雲林、彰化、南投精品咖啡業者，包含本年度評鑑的頭等獎、銀質獎等供民眾自由選購，以及青年回留農村的青年夥伴產業行銷與推廣。

現場並邀請咖啡業者手沖咖啡，免費提供試飲各家的咖啡風味，歡迎民眾相揪來逛市集，更多活動資訊請上「農村小童」FB粉絲專頁查詢。