東京都今天公布新增COVID-19確診病例29例，連續10天單日新增確診病例少於30例。日本今天全國新增確診病例共241例，通報有2人確診後死亡。

日本放送協會（NHK）報導，今天東京都新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例29例，確診者年紀最小的不到10歲，最大者為80多歲。29例當中有17例不知感染途徑。

這是東京都連續21天單日新增確診病例少於50例；連續10天單日新增確診病例少於30例，但今天（週六）新增確診病例較上週六多出6例。

日本今天全國新增確診病例共241例，通報有2人確診後死亡，為滋賀縣1人、神奈川縣1人。

疫情發生至今，日本境內確診的病例包含在機場檢疫等在內，共有172萬3703例，若加上豪華郵輪「鑽石公主」號乘客及船員712例，合計172萬4415例。日本境內確診後死亡者有1萬8309人，若加上鑽石公主號13人，共1萬8322人。（編輯：黃自強）1101106