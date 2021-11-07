今天馬習會六周年，前總統馬英九表示，自己當時和大陸領導人習近平排除萬難，求同存異，在新加坡會晤，只為了替兩岸建造一座可長可久的跨海和平大橋；六年後的現在，馬英九直言，自己為兩岸情勢險峻，感到無比憂慮，並呼籲兩岸領導人，應著眼於兩岸人民福祉，儘快謀和避戰。馬英九的一番真心話，吸引1.7萬網友淚讚。

馬英九今（7日）在臉書發文表示，「馬習會」是兩岸和解制度化過程中，水到渠成的結果，代表他執政八年，兩岸能透過對話，避免誤判，促進交流，維持兩岸和平繁榮，維護區域安全穩定。最重要的是，兩岸有共同政治基礎「九二共識」，也才有兩岸的互信。

六年前的今天，馬英九稱，全世界沒有任何人認為兩岸會開戰，但六年後的現在，馬英九直言，自己為兩岸情勢險峻，感到無比憂慮，因民進黨執政後，否定「九二共識」，也不願承接「馬習會」建立的兩岸跨海和平大橋。馬英九期盼，在「馬習會」六週年的今天，兩岸能重建互信，讓台灣人民安心，讓世界局勢穩定。

大批網友也在其po文底下留言表示，「對民進黨太仁慈結果養虎遺患！如今不入流的掌權把國家帶向衰敗」、「兩岸最和平的時期，也是兩岸往返交流最好的年代，真的讓人想念那樣的日子」、「兩岸的和平穩定，是中華民國持續發展的重要基石。謝謝馬總統過去所做的努力，您不但做到了，而且，做得太好了」、「兩岸和平才是對人民最大的助益」。