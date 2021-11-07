數十個國家今天在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）承諾，將拿出更多作為來保護大自然、改革農業。

路透社報導，人為的地球暖化溫室氣體，有1/4來自農業、砍伐森林和其他土地使用的改變。因此，要如何保護大自然、餵飽全球日益增長的人口，但卻不引發地球暖化，做出改革至關重要。

氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）英國籍大會主席夏瑪（Alok Sharma）在記者會中說：「大自然和氣候變遷是息息相關的，人類和環境都面臨著氣溫上升帶來的實質影響。」

他表示，如果全球氣溫比工業化前水準增加超過攝氏1.5度，孕育魚類的熱帶珊瑚有70%將會消失。

他補充說：「如果溫度上升達2度，所有熱帶珊瑚都將滅絕。」

目前，全球增溫幅度已逼近攝氏1.2度。這次蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）氣候峰會的首要目標，就是讓2015年巴黎氣候協定所設下的全球氣溫升幅控制在攝氏1.5度的艱困目標，依舊有實現的可能。

英國表示，今天有45國承諾將保護大自然，包括美國、日本、德國、印度、印尼、摩洛哥、越南、菲律賓、加彭、衣索比亞、迦納、烏拉圭等。

夏瑪表示，這些國家做出的承諾包括投入40億美元在公部門投資上，協助刺激諸如研發能抵擋旱災、洪災和熱浪作物在內的創新，進而加惠「數億」名的農民。

倡議人士表示，改變農業以控制碳排、保障糧食安全，需要全球更多的關注。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1101107