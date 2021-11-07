第13批政府自購59.4萬劑AZ疫苗到貨，但保存期限竟然只到這個月底，北市議員王鴻薇質疑，蔡政府到底是跟誰買的？不敢公布合約。（摘自王鴻薇臉書／張穎齊台北傳真）

第13批政府自購59.4萬劑AZ疫苗到貨，但保存期限竟然只到這個月底，北市議員王鴻薇質疑，蔡政府到底是跟誰買的？怎麼會接受這樣的「即期品」？到底是什麼樣的採購合約，會容許賣方讓即期品出貨？蔡政府為何一直不敢公布採購合約？還是從頭到尾根本就沒有合約，買的都是中間商的二手貨呢？

王鴻薇表示，還記得當初民間企業要捐贈BNT的時候，指揮中心的諮詢委員李秉穎還跳出來抹黑，聲稱民間企業要買的BNT快要過期，沒想到真正買到即期疫苗的，就是蔡政府自己。

王鴻薇指出，現在攤開來看，民間企業一起捐贈的BNT，有效期限幾乎都是穩定的4個月以上，但是蔡政府自購的AZ，卻都是3個半到4個月之間，這批甚至還只有24天，而AZ的保存期限是6個月，中間的落差到底是怎麼回事？

王鴻薇說明，目前到貨疫苗保存期限少於1個月的，除了第13批自購AZ以外，還有9月初日本捐贈的AZ，有效天數26天，人家國內不打的捐過來，保存期限都還比蔡政府花人民血汗錢買的多2天。