5G喜事再添一樁，中華電(2412)、亞太電(3682)決議，雙方簽訂900MHz頻段頻率轉讓合作協議，後續經主管機關核准後，中華電將取得亞太電900MHz頻段上下行各10MHz，未來與其既有頻率形成連續20MHz頻寬，使用期限至民國119年12月31日止，本次交易金額落在16.26～20.81億元。

中華電表示，本次擴充之900MHz頻段與既有頻率相鄰，可充分發揮900MHz低頻特性和連續頻寬優勢，再搭配中華電既有之2.1GHz、3.5GHz、28GHz等低、中、高頻段的頻譜資源，將更有效率的為客戶打造涵蓋與速率兼具的5G極致網路，中華電將遵循主管機關相關規定，與亞太電共同完成本項頻率移轉相關作業，交易金額將依主管機關核准日及雙方協議而定。

亞太電表示，頻譜為推動行動通訊產業發展的核心資源，亞太電目前已透過與遠傳之3.5GHz共頻，提供客戶高速率、高品質的5G服務。本次與中華電之頻率轉讓協議，可有效提升整體網路資源使用效益、充實營運資金，同時藉由語音平台合作，將可優化網路涵蓋和品質。

亞太電在5G之路可說是充分發揮與競業的合作，去年底砸下94.73億元，通過與遠傳(4904)在3.5GHz共頻共網合作案，今年8月正式推出MOCN(多營運商核心網)5G服務，惟5G畢竟是燒錢大業，亞太電也已經透過增資充實銀彈，如今在將900MHz交易給中華電，勢必充實5G資金，且也可將珍貴的頻譜資源效應發揮到極大化。