7日晚間9點，大陸大型連鎖補習班新東方教育集團創始人俞敏洪在抖音直播談新東方近期動向，他透露新東方將退租1500個教學點，都是這兩年新裝修的。而新東方至今未出大問題，是因為他一直堅持帳上留有一定的資金，當遇到大風浪時足夠可以支付學費退款和員工的工資，這條規矩算是救了新東方。

俞敏洪表示，近1500個教學點的裝修費就花了六七十億人民幣，現在要退租，需支付違約金和押金，再加上學費退款、離職員工工資等，是筆巨大的錢。

新東方至今未出大問題，是因為他堅持公司賬面上必須能夠滿足如果有一天新東方突然倒閉或者說突然不做了，賬上的錢必須能夠同時能退還所有學生的學費並且能夠支付所有員工的離職工資

此前，在本月初，俞敏洪還表示，「因為新東方業務調整，為農村孩子捐獻近八萬套課桌椅。」

據《中國證券報》報導，2021財年新東方淨利潤為2.3億美元，比去年同期下降35.03％。新東方的實體教學培訓業務正在逐步大範圍地縮減規模，從9月開始，新東方就開始全面停止中小學生的招收。

澎湃新聞報導，在新東方高管會議上，俞敏洪宣佈，秋季課程結束後將停止小學和初中學科業務的線下招生，各個城市接下來也將逐步關閉教學點。

俞敏洪在高管會上稱，決定收縮小初的線下業務，主要是因為時間和價格限制，在現在的政策環境下，「調整迫在眉睫」。俞敏洪態度坦然，鼓勵各地分校校長積極嘗試素質等新方向，「大不了嘗試所有業務都失敗了，新東方帳上沒錢了，我們喝頓大酒就散伙。」

10月27日，胡潤研究院發佈《2021胡潤百富榜》顯示，從財富下降的比例來看，今年降幅最大的行業是校外培訓機構。好未來40歲的張邦鑫，下降94％(近900億)至57億元。新東方俞敏洪財富從去年260億縮水至75億，高途教育陳向東從去年800億到今年落榜。