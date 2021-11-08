後疫情時代來臨，消費力回溫，統一(1216)集團動作頻頻搶攻各類商機，除了在烘焙市場旗下精品品牌-昂舒巴梨將推新品以及和義大利老舖合作外，每秒賣出3包的科學麵也推出香辣口味，已擠進7-ELEVEN銷量寶座，而隨著冬季氣溫下降，也強推應景的大補帖，希望都能為業績增加更多的動能。

疫情雖然重創觀光伴手禮商機，受惠國內消費的增加，據經濟部統計處資料推估2021年台灣整體烘焙炊蒸食品產值推估約為287億元，已慢慢回溫至疫情前的水平。統一企業代理發言人涂忠正說，現階段台灣整體烘焙產業仍在成長當中，迎向第4季烘焙旺季，集團旗下精品品牌-昂舒巴梨推出新的產品，接下來12月將與義大利90年歷史的老舖合作，引進原裝進口的節慶麵包，希望能在日益成長的烘焙產業搶攻商機。他說，昂舒巴梨是7-ELEVEN獨家販賣的精品烘焙品牌，以「烘焙訂製」的預購模式，每月都會推出限量新品，目前已培養出一群粉絲。

台灣泡麵市場年產值約110億元，每年成長約2~5%，涂忠正說，今年台灣疫情嚴峻時民眾的確有囤積泡麵，但疫情的影響需要步步為營才行，至於整體業績是否會成長，還要看整個年度外部環境、淡旺季等因素和疫情問題，對速食麵整體影響的效果，正在關注當中。他說，目前已邁入冬季，消費者飲時習慣也跟著換季，統一旗下大補帖兩大經典風味「當歸鴨」、「麻油雞」可以讓消費者不出門就在家享受溫暖。

除了在烘焙業有新的動作外，後疫情時代，統一也積極推出新的產品來搶占市場，統一旗下1年銷售破億包的科學麵今年在9月推出的香辣口味，上市一周也拿下7-ELEVEN的銷量寶座，目前統一科學面在所有的零食麵市場約占3成左右，統一積極拓展市占率，推出不同口味搶市，香辣口味的科學麵剛開始推出時，僅限定在北部的700多家門市開賣，近期也插旗南台灣，若是市場反應良好，將會在全台開始鋪貨。