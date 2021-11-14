澳洲快速成為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗覆蓋率最高的國家之一，官員今天表示，澳洲可能在明年1月開始對12歲以下孩童施打疫苗。

澳洲衛生部長韓特（Greg Hunt）表示，是否對5歲至11歲孩童施打疫苗，醫療主管單位目前仍在審查相關衛生和安全資料，今年內不太可能作成決定。

韓特告訴澳洲廣播公司（ABC）新聞節目「內幕」（Insiders），他們設定目標是在明年1月，希望是在1月初，但他們會盡快。

在美國食品暨藥物管理局（FDA）授權後，疾病管制暨預防中心（CDC）本月作出建議，讓5歲至11歲年齡層普遍施打輝瑞/BNT（Pfizer Inc/BioNTech SE ）疫苗。

根據澳洲衛生部資料，境內16歲以上民眾施打1劑疫苗的覆蓋率在12日已超過90%，接種兩劑者占83%；此外，12歲至15歲年齡層接種率也達57.7%。

澳洲今天通報，新南威爾斯州和維多利亞州新增1100確診病例、另5人不治；這兩州占澳洲總人口數近6成。

儘管Delta變異株疫情造成雪梨（Sydney）和墨爾本（Melbourne）兩大城市封鎖數月之久，但澳洲全國感染人數僅19萬1000人、1596人病亡，遠低於其他許多已開發國家。

此外，鄰國紐西蘭今天通報新增確診207例、1人病歿，自疫情爆發以來，累計全國確診8331例、34人染疫病亡。紐國目前也透過提升疫苗接種率，學著與COVID-19和平共處。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1101114