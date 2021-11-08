經濟部次長曾文生赴立法院外交國防委員會，提出我國加入CPTPP的產業影響報告。曾文生表示，我國紡織、鋼鐵、金屬、石化、塑膠、橡膠等產業，極具出口競爭力，部分CPTPP成員國的進口需求持續成長中，並存在高關稅障礙，加入CPTPP後，將對我國業者推展新興市場帶來效益。

曾文生表示，我國工業產品佔CPTPP總進口比重約4.2％，非零關稅產品佔比只有2.1％，台灣加入CPTPP後，有利於深化我國與亞太供應鏈融合，強化與CPTPP成員整合關係。

對製造業影響評估，曾文生指出，我國工業產品在越南、馬來西亞、墨西哥等國，面臨較高的關稅，約5.5％到10.7％，普遍在加工食品，一般化學，石化、紡織、鋼鐵、金屬、電線電纜、運輸工具、建材等，有較高關稅。

個別產品部分，鋼鐵、金屬、電子資訊、食品、印刷品、化妝品、肥料等，已屬零關稅和低關稅項目，對CPTPP成員國降稅的影響有限。機械零組件，石化、塑料等上游關鍵零組件，由於台日產業鏈關係緊密，且多來自日本進口，降低關稅後將降低原料進口成本，提升下游產品的競爭力。整體而言，正面效益比較大。

經濟部對產業可能受到衝擊，擬定相關配套措施，包括：

一，與各產業同業公會保持密切互動，掌握產業衝擊與需求。

二，分散出口市場，協助業者拓銷。

三，加強進口貨品監測，協助救濟機制。

四，協助業者提升產業競爭力。