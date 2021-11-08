經濟部次長曾文生赴立法院外交國防委員會，提出我國加入CPTPP的產業影響報告。曾文生表示，我國紡織、鋼鐵、金屬、石化、塑膠、橡膠等產業，極具出口競爭力，部分CPTPP成員國的進口需求持續成長中，並存在高關稅障礙，加入CPTPP後，將對我國業者推展新興市場帶來效益。
曾文生表示，我國工業產品佔CPTPP總進口比重約4.2％，非零關稅產品佔比只有2.1％，台灣加入CPTPP後，有利於深化我國與亞太供應鏈融合，強化與CPTPP成員整合關係。
對製造業影響評估，曾文生指出，我國工業產品在越南、馬來西亞、墨西哥等國，面臨較高的關稅，約5.5％到10.7％，普遍在加工食品，一般化學，石化、紡織、鋼鐵、金屬、電線電纜、運輸工具、建材等，有較高關稅。
個別產品部分，鋼鐵、金屬、電子資訊、食品、印刷品、化妝品、肥料等，已屬零關稅和低關稅項目，對CPTPP成員國降稅的影響有限。機械零組件，石化、塑料等上游關鍵零組件，由於台日產業鏈關係緊密，且多來自日本進口，降低關稅後將降低原料進口成本，提升下游產品的競爭力。整體而言，正面效益比較大。
經濟部對產業可能受到衝擊，擬定相關配套措施，包括：
一，與各產業同業公會保持密切互動，掌握產業衝擊與需求。
二，分散出口市場，協助業者拓銷。
三，加強進口貨品監測，協助救濟機制。
四，協助業者提升產業競爭力。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。