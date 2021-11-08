美國聯準會已宣布自11月開始每月至少縮減150億美元的購債規模，是否影響台股資金動能？金管會主委黃天牧8日表示，美國這次是採取可預期式的鴿式退場，市場資金會減少，但台股有自己的資金動能、目前仍維持，加上基本面仍佳，即目前並不用太擔心。

立委林德福質詢時表示，美國縮減購債規模是否造成外資撤退，台股未來將易跌難漲？

黃天牧表示，外資進進出出，有其投資策略，且有匯出亦有匯入，目前不能說「外資撤退」，且台股有自己的資金動能，對外資進出應平常心看待，「我不認為是重要的問題」。

過去各國央行執行量化寬鬆政策，市場資金充沛，台股在投資動能上亦有助益，黃天牧表示，各界都在關注美國縮減購債的時間表，這次採取逐步縮減購債規模的可預期式鴿式退場，是一種拉長時間、降低影響的處理方式。黃天牧強調，美國縮表，市場資金會減少，但台股有自己的資金動能，基本面佳、台灣經濟成長率預期仍亮麗，不能單以外資的進出就去判斷台股的走勢。亦即外資已不是台股走向的唯一指標。

先前金管會在當沖稅式支出報告中分析美國若縮表，台股日均交易量可能減少四成，黃天牧也強調，那是用歷史資料推估，並沒有考慮最近的現狀，他心中對明年台股交易量的評估，並不是像稅式支出所列，即在台股基本面及台灣經濟支撐下，黃天牧不認為台股會因此欠缺資金動能、也不認為日均交易量會大幅縮減。