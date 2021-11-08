和泰產險於今年(110年)推出「只有微你」微型保險專案，開放弱勢民眾洽詢投保外，更與臺北市政府、民間團體財團法人台北市艋舺龍山寺合作，協助設籍臺北市之經濟弱勢民眾投保微型保險，預計將嘉惠5200人，捐出總保費約78萬元，為弱勢民眾撐起保護傘。

受新冠疫情影響，許多民生經濟皆大受打擊，若此時意外不幸來臨，恐讓弱勢家庭的處境更雪上加霜。和泰產險發揮保險安定人心的力量，疫情期間捐贈雙北市政府防疫經費共150萬元外，現更以自身保險的專業，捐贈微型保險給設籍臺北市的弱勢民眾，保障內容包含意外身故或失能保險金、喪葬費用保險金，受捐贈的民眾若在保險期間內不幸發生意外，而導致失能或身故時，被保險人或受益人便可依保單條款約定獲得最高新台幣30萬元的保險金，以因應急難事故。

和泰產險表示，該保險看似一張紙，但在突發意外之時格外重要，一張保單可能就可以拯救一個家庭。

和泰產險由和泰集團入主以來，在地深耕守護台灣，從「環境保育」、「社會關懷」、「社區服務」聚焦三大面向履行企業社會責任，和泰產險表示，除了站在民眾的角度來思考需求之外，招募員工組成企業志工隊進行公益服務，同時積極參與淨灘、植樹等環境保育活動、發動捐血活動回饋社會、企業採購優先選擇庇護工場的產品及服務等，以實際行動幫助弱勢團體。