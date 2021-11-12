民進黨跨派系連署，村里長事務補助費每月4萬5千元調高至5萬元。（摘自羅致政臉書）

民進黨跨派系連署，村里長無給職，事務補助費21年未調整，修正「村里長事務補助費補助條例」，將21年未調整的事務補助費，由每月4萬5千元調高至5萬元，希望給予村里長更足夠的資源。

民進黨跨黨派立委陳明文、劉櫂豪、蘇治芬、莊瑞雄、立法委員 江永昌、蔡易餘 、王美惠、吳玉琴、邱泰源、管碧玲 、蘇震清、何欣純、林楚茵、林俊憲、范雲 、楊曜、許智傑、陳秀寶連署，修正「村里長事務補助費補助條例」。

連署指出，村里長轄下常有成千上百戶的居民，平常要兼顧的工作繁多，包含民政、衛政、警政、社政等各類事務，這兩年更因為疫情忙得不可開交。

連署指出，村里長是廣義的「公務員」，但卻是無給職，每月僅有的4萬5千元事務補助費，對他們來說普遍入不敷出，經常必須自掏腰包。

連署指出，村里長事務補助費，自2000年法律明定4萬5千元以來，整整21年從未調整過。反觀台灣21年來，物價指數上漲、經濟持續發展，人均GDP更是從1萬4980美元成長至2萬8371美元，加上社會環境變遷，民眾對村里長提供服務的要求也更多元，工作內容大幅增加。

連署指出，村里長是當前推動社會安全網的重要角色，舉凡弱勢關懷、老人照護、共餐服務、社區治安、環保志工、巡守隊等，在台灣經濟成長亮眼、財政收支表現優異的情況下，政府也應該體恤這群最忙碌的「公務員」。

連署表示，為了讓村、里長在執行里政工作上有足夠經費，致政跟多位立委特別針對「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」提出修正法案，調整事務補助費至五萬元，今天提案已經正式一讀交付委員會審查，希望在未來能爭取大家的支持，讓村里長在推動各項工作時不再捉襟見肘，更多的資源，更好服務。