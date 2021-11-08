財政部8日公布10月進出口統計，我國10月出口規模達到401.4億美元創下歷史新高，年增率為24.6％，達到連續16個月正成長，而出口規模也順利突破400億美元大關，為史上首次。

隨全球陸續解封，第四季有望迎來報復性消費旺季，聖誕節拉貨效應加上全球晶片需求暢旺且報價漲幅，官員指出，我國出口主力的晶圓代工短期內產能吃緊，訂單能見度高，加上近期調整報價，有效挹注出口值。

至於傳產貨品如基本金屬、塑化品等業者則釋出利多訊息，因各國推動基礎建設政策，加上鋼市、原油價格仍在高點，供給面吃緊，推升原油與金屬產品報價，適度助攻出口表現。

此外，我國10月進口值340.2億美元為歷年單月次高，年增率37.2％，主要為農工原料單月進口規模高達236.7億美元占總進口值近七成，又以進口電子零組件達83.3億美元創歷年單月新高，用途多為廠商引進半導體原料再加工出口，顯見我國廠商因應大量訂單備料出口態勢。

惟近期部分產業負面因素應逐步反映在第四季出口概況，如記憶體面臨供需轉鬆時間點，客戶手中庫存水位升高與備貨意願降低，導致第四季DRAM合約價反轉走跌。

另一項負面因素為面板報價近期下滑，業者9～10月紛紛進入產能調整與歲修。不過，10月底已看到海信、三星、樂金和索尼等品牌廠拉貨，面板採購報價有望在明年首季止跌回升。

財政部指出，我國今年第一季、第二季、第三季出口規模依序為979億美元、1090億美元、1172億美元，其中第三季出口規模更創下歷史單季新高紀錄，累計我國前三季出口值為3241億美元、年增率約三成。

依主計總處估計，第四季出口規模將擴大到1180億美元續創單季新高水準，估我國2021年全年出口、進口值可分別達到4424億美元、3743億美元，創歷年全年新高水準，且全年出口成長率皆有望達28％以上，創近11年來最佳表現。