台南市觀光工廠數量24家，位居全台第一，儘管今年適逢疫情期間，各觀光工廠來客數平均每月維持5.6萬人次，隨國內疫情平穩，台南「觀光工廠嘉年華」將於11月20日及12月4日在「紅崴觀光工廠」及「瓜瓜園地瓜生態故事館」舉行，現場展售市內24家觀光工廠特色商品，以及DIY體驗、表演活動，吃喝玩樂通通有。

第1場觀光工廠嘉年華在安南區紅崴觀光工廠舉行，結合路跑，帶著遊客漫遊綠色科技園區及台江國家公園，還能逛市集，只要繳1680元報名費，即可拿到價值6000元以上的好禮，1000個名額甫開放便迅速秒殺，來不及報名的民眾，現場還有「漫威舞蹈秀」、「人氣創意餐車」、「在地觀光工廠趣味體驗」等活動。

而第2場的觀光工廠嘉年華，首次在新化區瓜瓜園地瓜生態故事館辦理，除了健走活動，還有舞台表演、摸彩及好物展售。除此之外，民眾到觀光工廠消費還能參加台南購物節「抽獎序號雙倍送」活動，只要登錄消費滿100元發票即可獲得2組抽獎號，滿200獲4組，有機會抽中830萬豪宅、油電車等大獎。

市府經發局表示，台南市觀光工廠數量為全台最多，市府也定期舉辦聯合行銷活動、參與國內展覽，帶動觀光與商機，未來將持續輔導觀光工廠內部優化與外部行銷，藉著各觀光工廠主題行銷，也可拉抬鄰近觀光景點的能見度，帶入更多觀光、購物人潮。