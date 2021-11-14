嘉義縣張姓高一學生，至親失聯、過世，他獨居的老家漏水卻無力修繕，縣政府協助尋求「百工修繕團」義務到張家修繕，縣長翁章梁14日前往探視，贈送書桌檯燈期勉他奮發向上；嘉縣府正輔導修繕團成立協會以擴大服務。
張生住嘉義縣東石鄉，母親及哥哥失聯，父親去年病逝，他獨居在老家，屋子老舊經常漏水，世界展望會社工透過「台南做工行善團」臉書請求協助，嘉義縣政府獲報後，委請「嘉義縣百工修繕團」與台南做工行善團合作，為張生修屋。
嘉義縣鐵工業職業工會理事長劉慶豊指出，初次查看張生的老家狀況時，屋內潮溼，擺放多個水桶接漏水，鐵皮屋頂破損、非常老舊，決定整修屋頂及加強屋頂邊緣接縫處，再找來4位夥伴施工，從籌備、備料到施工共約1周時間完成修繕，張同學以後不必擔心家裡漏水了。
翁章梁表示，社會上有很多困苦的家庭與孩子，除社會福利相關協助外，有時可能礙於法規限制，未達政府補助標準，但仍有需要協助的弱勢邊緣家戶，縣府會協助尋求社會資源來幫忙，相信張同學以後能住得較舒適、放心了。
嘉縣府勞工暨青年發展處勞工行政科長黃吉良說，該處輔導嘉義縣總工會、鐵工、營造、
水電裝置、室內裝潢、油漆、金屬建築結構等等7個工會所組成的「百工修繕團」，轉型成立協會，預定本月22日舉行成立大會。
黃吉良說，目前「百工修繕團」的修繕費用是來自縣府仁愛基金，個案必須符合身障邊緣戶、中低收入戶及低收入戶資格，百工修繕協會成立後，未來將結合民間經費資源挹注，以期幫助更多邊緣弱勢家戶。
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