台灣芭蕾舞團堅持到偏鄉推廣芭蕾藝術，今年將4度來到台東，從23日起到26日止在9所學校，以及台東馬偕醫院展開巡演，除了展現精湛的舞藝以外，並透過生動的方式與學生互動，把芭蕾之美近距離帶給台東的孩子們。

台灣芭蕾舞團在今年上半年在面臨疫情衝擊的嚴峻情況下仍堅持排練，甫於10月完成於衛武營國家藝術文化中心的2場年度創作演出，舞者沒有鬆懈休息，便緊鑼密鼓地開啟11月下鄉之排練工作，即使籌措經費時常碰壁，仍堅持要將芭蕾藝術帶入台東。

2017年，台灣芭蕾舞團成立，也是第1次來台東，團長莊媛婷感受到孩子們看到芭蕾的驚喜，當下就許願，一定要走遍每個台東的校園。這些年一路走來，雖然舞團面臨許多的考驗，但仍不放棄當時的宏願，積極找經費、找舞者每年來台東校園。

如今校園芭蕾藝術推廣將邁入第4年，將為台東偏鄉學子們帶來多首精彩的古典芭蕾小品與雙人舞作、巴哈A大調大鍵琴協奏曲、胡桃鉗花之圓舞曲。而這次的一大亮點為選用來自台東賓茂國中美麗的排灣歌謠，創作的現代芭蕾作品。

除了演出節目，也將介紹芭蕾舞的歷史，並透過生動的方式與學生互動，使學生更加了解芭蕾這門藝術。

2021台灣芭蕾舞團台東巡演時間：

23日09：20~10：20 萬安國小／13：20~14：20 大鳥國小。

24日08：00~09：00 南王國小／10：20~11：20 龍田國小／15：00~16：00 關山工商。

25日08：30~09：30 成功國小／15：00~16：00 國立台東專科學校。

26日08：20~09：20 三民國小／13：30~14：30 建和國小／16：00~16：30 台東馬偕紀念醫院早療復健室。