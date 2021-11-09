宜蘭縣冬山鄉公所與冬山鄉農會推廣素馨紅茶多年，在市場上打出名號，但今天（9日）宜蘭縣議員謝燦輝質詢時，質疑大陸已經將素馨茶拿去註冊，讓公所、農會、茶農的努力化為烏有，只能改成「冬山茶」。農業處回應說，台灣品牌在大陸被註冊屢見不鮮，縣府會持續推動地產地消特色品牌商品。

冬山鄉的素馨紅茶生產在冬山河上游地區，因冬山鄉雨水充沛且濕度適中，茶葉柔嫩，素馨紅茶以滋味甘醇、清香撲鼻著稱。

謝燦輝指出，當時中部有東方美人茶，時任總統府祕書長蔣彥士以「素馨」二字為冬山茶命名，議員張秋明與他任冬山鄉長時，與農會都推廣素馨茶；茶有春茶、冬茶，夏茶沒有人再推，因此夏天來生產素馨紅茶，也讓茶農多了一季收益。

他說，推廣10幾年來，茶農反映說「紅茶比冬茶、春茶好賣。」素馨茶或素馨紅茶廣為國人所周知，但素馨茶卻被大陸拿去註冊，我們如果用了就變成仿冒，實在讓人情何以堪，如今改為「冬山茶」，還有消費者以為不是原來的素馨茶。

冬山鄉公所表示，鄉長林峻輔上任後，有去日本推廣素馨茶，但因為擔憂會讓人混淆，所以已改為「冬山茶」對國際行銷。

縣府農業處表示，素馨茶名稱冬山鄉農會在台灣已有申請註冊商標，素馨茶被大陸註冊一事，經了解確實在幾年前被大陸安溪農民所註冊，但對素馨茶與素馨紅茶銷售均不受影響。

農業處表示，中央與地方每年都會積極推動具有產銷履歷的素馨茶、素馨紅茶分級評鑑，辦理縣內外行銷活動，縣府也會持續推動地產地消特色品牌商品。