亞泰金屬(6727)持續擴大新產品線，IC載板專用含浸設備已於第3季開始認列營收，今年前3季IC載板專用含浸設備佔營收比重近10%，應用於玻纖布相關生產及複合材料連續式生產的設備也將於第4季進入設備驗證及認列階段，明年更將切入銅箔生產設備市場，為明年營運再添新動能。

亞泰金屬為國內最大、全球市佔率超過70%的銅箔基板(CCL)高階含浸設備廠，全球5G及電動車相關應用產品預期於疫情過後需求將大幅增加，帶動高頻高速、低功耗及低雜訊等高階CCL基材需求，台灣及大陸CCL廠積極擴廠，亦推升高階直立式CCL含浸設備需求高度成長，亞泰金屬受惠擴產商機，今年前3季業績表現亮眼，已超越去年全年。

除CCL設備需求強勁，亞泰金屬持續擴大新產品線，IC載板專用含浸設備已於第3季開始認列營收，亞泰金屬表示，公司今年首度打進IC載板供應鏈，前3季IC載板專用含浸設備佔整體營收比重近10%，公司目標逐步取代日商設備市場，以目前IC載板原料及設備供不應求的狀況來看，明年IC載板設備成長幅度可望高於其他產品線。

由於IC載板專用含浸設備，在精密度、潔淨度等各項設備要求均較一般CCL設備為高，未來隨著IC載板含浸設備出貨量持續提升，將有助於進一步多元及優化亞泰金屬整體產品組合。

在其他自主研發新設備部分，亞泰金屬今年首度應用於玻纖布相關生產及複合材料連續式生產的設備，將於第4季進入設備驗證及認列階段，明年更將進一步切入銅箔生產設備市場，未來將持續研發並提供客戶更多高性能、高精密的製程設備，以期掌握多元市場的商機，提供客戶除日商及德商外選擇。

受惠高階CCL含浸設備強勁需求，公司自主研發的新產品線IC載板專用含浸設備已於第3季開始挹注營收，亞泰金屬前3季合併營收10億314萬3000元，年成長46.2%，稅後盈餘為1億1303萬3000元，年成長103.7%，每股盈餘為5.38元，已超越去年全年營收獲利。

由於CCL及IC載板客戶的擴廠需求暢旺，亞泰金屬訂單能見度可達2022年下半年，未來兩年整體營運保持成長無虞。

為因應訂單持續成長及產品多元化生產需求，亞泰金屬新廠興建工程，預計於明年下半年加入生產行列，未來將可更彈性運用產能配置，提升整體產線運作效率，擴展產品設備市場布局，預期新廠擴產完成後，整體產能自製率可望再成長30%以上。