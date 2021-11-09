日本前首相安倍晉三目前在執政黨自由民主黨內沒有所屬派系（派閥），不過他原本出身黨內最大的細田派，對派內仍有影響力。日媒報導，安倍有意重返細田派並擔任會長。

日本共同社報導，細田派（清和政策研究會）現任會長細田博之，將在眾議院明天召集的特別國會中被選為眾院議長，因此將卸任細田派會長職務，擬由安倍接任。

細田派預定於11日舉行派閥總會，正式決定會長人事案。

報導指出，安倍2012年就任自民黨總裁（黨主席），並擔任首相第2次執政時，退出當時所屬的町村派（現在的細田派前身）；不過安倍仍在派內保有影響力，支援年輕議員的選舉等。

日本放送協會（NHK）報導，安倍去年9月辭去首相一職後，目前仍未加入任何黨內派系。

細田派正研議邀請安倍回歸並擔任會長，相關人士說，若派內有共識，安倍也有意願接受。（譯者：顧荃/編輯：曾依璇）1101109