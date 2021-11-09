航空雙雄不讓海運專美於前，最近漲勢相當驚人，華航（2610）11月以來開啟波段大漲行情，中信投顧、金控旗下投顧大行同聲喊進，目標價最高上看29元。

中信投顧指出，華航第三季本業獲利39.9億元，明顯高於市場預期，另外，稅後盈餘29.2億元較第二季的虧損4.9億元、去年同期虧損8.2億元，均呈明顯改善，有了第三季強勁獲利挹注，今年前三季轉虧為盈。

中信投顧進一步說明，供不應求的航空貨運需求，讓華航21架全貨機保有九成以上載貨率，加上航空運價有利華航營收與獲利，本月進一步調漲貨運價格二成，華航營收獲利成長可期。投顧法人補充，航空貨運進入第四季傳統旺季，因全球供應鏈壅堵塞港天數持續創高，為趕上交期，東南亞亦傳出包機需求暢旺狀況，浮現大量空運需求。

值得注意的是，華航在新冠疫情前2020年元月載客129萬人次，2021年9月僅10000人次，營運完全依賴航空貨運。中信投顧預期，客運即將開始回升，同時，剛開始邊境管制放鬆時除了載客人數、載客率回升，最重要的是報復性的跨境旅遊，將有利於航空票價回升。