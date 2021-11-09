微控制器（MCU）廠笙泉科技（3122）目前主攻工控市場，且由於晶圓代工產能吃緊，供需依舊有缺口，公司預期第四季價格仍可望持續上漲，當前訂單能見度高，預期2022年營運仍可望向上成長。

笙泉目前三大主要產品線MCU應用包括在8 Bit有無線充電、工業控制與家電面板顯示產業，32Bit鎖定電池保護、通訊產業與機電控制，另在USB領域則有電腦週邊、健康與護理，及銀行與商用等。

笙泉產品定位在精緻型MCU設計，因具設計及生產彈性，依市場需求發展產品規格，能針對藍海市場客戶提供更多彈性服務及產品。相關產品在工控領域、家電產品、機電與馬達控制、電池與電源管理等領域都深受客戶認同。

而2021年迄今，在無線充電、儀表應用、訊號轉號應用、PC鍵盤與家電主板應用出貨量，均較2020年同期大幅躍升成長。另外原有在無線充電的鋰電保護板、工業控制儀表之LED燈控與工業控制相關應用，亦持續出貨成長，擴大8 bit MCU市佔版圖。

今年年底前將推出全新的32Bit MCU M3系列， flash記憶體容量提升到256k，主頻提升到96Mhz，往更多中高階應用發展，如無感無刷馬達控制、高階電子鎖、無人機、智慧家庭與熱敏印表機等，使32Bit產品線更加完整。此外，在許多中高階應用系統中，除主控制器需求外，亦會伴隨附屬控制器， 笙泉科技將結合M3微控器的高運算優勢，配原有8bit MCU推出整合型方案，進一步推升8bit MCU市佔率，創造客戶更多附加價值。

今年度雖半導體上游處於產能吃緊狀況，但笙泉科技與上游晶圓代工廠間皆為多年合作伙伴，為笙泉提供穩定之晶圓。笙泉指出，2021年價格大約上漲10～30％，且第四季有機會持續調漲價格，訂單仍呈現供不應求，預期2022年營運有望持續成長。

由於各種新產品與新應用不斷推陳出新，使笙泉今年度業績不但較往年大幅提升且不斷攀升創高，10月單月營收8仟3百萬元，更創下公司歷年最高，半導體產業受到終端各種需求應用面增加，使MCU價量齊揚，半導體榮景仍屬可期。根據笙泉公告之財務資料，今年度前三季營業收入成長65.77％，EPS達2.14元。