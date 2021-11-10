晶圓代工龍頭台積電過去屢傳前進高雄設廠，昨(9日)晚間台積電終於正式柏板且證實，將在高雄設立生產7奈米及28奈米製程的晶圓廠，消息傳出後許多網友都在PTT上熱議此事，不少人直喊「高雄真的發大財啦」、「高雄發大財，有房的高雄人要笑呵呵了」。但也有網友憂心房價因此高漲，嘆：我不用買房了。

台積電董事會9日決議核准公司將向高雄市政府遞件租地設廠，預計在高雄設立生產7奈米、28奈米製程的晶圓廠，並將於2022年開始動工，2024年投入量產。市長陳其邁表示，歡迎台積電持續深耕台灣，市政團隊用緊緊緊的精神，突破層層困難與限制，化不可能為可能，「把煉油廠變科技廠」。

不少網友對於台積電設廠高雄的消息感到相當振奮，很多人都說「高雄發大財」、「發大財」。但也有人認為「高雄房地產明天正式開始狂奔時代了」、「我不用買房囉」、「高雄已有房的爽翻天」、「沒想到真的會來，房價回不去了」、「八卦板有沒有崩潰我不知道，我只知道高雄房價要漲了XD」。不過也有人直言，「來不來酸民都有話說啦，樂觀其成不就好了」、「總比到國外設廠好，推一個」。