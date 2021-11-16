四大公投案，包括重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁案將於12月18日舉行投票，對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉今認為，萊豬因為是民生議題，所以他認為一定會過，至於其他3議題，他目前則「不清楚」是否會過。

吳子嘉今接受《中時新聞網》採訪，對於核四議題，吳表示，民進黨反對核四是長期的政策，無核家園是民進黨基本政策，但核四辯論背後會導致更嚴重的問題，如台積電要到高雄去設廠，一旦台積電完成高雄設廠，在大量需要電力和水力的情形下，恐導致台灣電力大量缺乏，但現在蔡政府和民進黨似乎不願關心台灣電力政策已經失敗，吳直言，這是非常可惡的政府。

吳子嘉認為，核四民調是一回事，但最重要是台灣電力政策問題，超過核四問題更嚴重，在核四議題上，民進黨一定會將核四的危險極大化表示出來，如果自己是國民黨，會著墨在台灣電力政策、電力總需求和國家未來10年發展做為基礎來和民進黨辯論，這樣談核四議題，才能談出真相出來。

至於四大公投哪個議題會過關，吳子嘉認為，萊豬應該會過，因為萊豬和政黨無關，這是民生議題，且過往民進黨也曾反對過，現在民進黨要轉彎，他認為轉不回來；至於三接、核四和公投綁大選則不清楚。

此外，對於記者提問已接種高端的民眾，若有出國需求，需混打兩劑國際認可的疫苗，引發爭議，蔡政府是否會有人因此而下台，吳子嘉認為，不會有人下台，因為民進黨臉皮很厚，吳更指出，在最缺疫苗時候，民間企業伸出援手協助，把BNT衝進來，而最後總統蔡英文民調也開始上揚，所以表示民進黨度過危機了。