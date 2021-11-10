近期物價頻頻上漲，跨黨派立委今天關注此事。立委楊瓊櫻拿著泡麵向公平會主委李鎂質詢指出，多間廠商近期接連調整價格，泡麵價格上漲超過10％，這樣的調整合理嗎？李鎂說，公平會有「防制人為操控物價小組」，監測如農畜產品、民生物資等，至於物價調整有各種因素，聯合漲價一定會嚴懲，但至今未看到聯合漲價的行為。

立法院經濟委員會今天邀請公平會就預算報告。

立委陳亭妃說，重要17項民生CPI，1月至10月是2.3％、10月年增率達3.07％，「很高、很恐怖耶」，「一定有聯合行為，不然怎麼大家都知道要漲？」，公平會應提高查處的行動。

立委楊瓊櫻表示，民生物資齊漲，近期物價上漲合理嗎？如泡麵調幅1成多，這合理嗎？

李鎂說，公平會有防制人為操控物價小組，監測農畜產品、民生物資等，物價調整有各種因素，目前市面價格分歧，沒看到聯合漲價的情況，企業聯合漲價一定會嚴懲。